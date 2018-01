Det kan være en ulovlig praksis, når Skive Kommune nu vil have alle kontanthjælpsmodtagere til at møde personligt op hos en sygeplejerske om morgenen, hvis de vil melde sig syge.

Det vurderer to eksperter i socialret.

Skive Kommune har i et brev til de berørte borgere varslet, at den nye praksis indføres den 24. januar, og det har vakt harme på de sociale medier.

Kommunen skriver i et svar til nogle af kommentarerne på sin Facebook-side, at ordningen er »juridisk i overensstemmelse med gældende lovgivning«, hvilket flere af borgerne ellers sætter spørgsmålstegn ved.

Nina von Hielmcrone, lektor emeritus i socialret ved Aalborg Universitet, tvivler også på lovligheden. Hun hæfter sig ved, at arbejdsgivere normalt kun kan kræve en lægeerklæring fra dag ét, hvis der er begrundet mistanke om, at personen reelt ikke er syg. På samme måde kan kravet om at møde op hos en sygeplejerske kun rettes til ledige, der f.eks. i forvejen har et stort fravær, vurderer hun.

»Derfor vil jeg sige, at det er uproportionalt - og dermed ikke lovmedholdeligt - at indføre sådan en generel regel for alle,« siger Nina von Hielmcrone. Hun tilføjer, at det i sidste ende er op til Ankestyrelsen at vurdere lovligheden. Sagen kan ende på styrelsens bord, hvis en borger klager over at være blevet trukket i ydelse, fordi vedkommende meldte sig syg uden at dukke op hos sygeplejersken.

John Klausen, lektor i socialret ved Aalborg Universitet, er enig i kollegaens vurdering.

Han hæfter sig ved, at kommunen i første omgang har garderet sig mod at få samme problem som Københavns Kommune, der for nyligt fik kritik for at have ladet en læge undersøge ledige i et baglokale på jobcentret. Skive Kommune understreger således, at der udelukkende er tale om en samtale med sygeplejersken, hvor det er muligt at få råd og vejledning, og dermed ikke behandling.

Men man risikerer alligevel at komme i problemer, fordi der stilles samme krav til alle uden at se på, om personen har et stort fravær eller ej, pointerer han.

»Man skyder på alle på en gang. Der kan være nogen, som aldrig før har haft en sygemelding og i øvrigt passer deres ting og lever sundt. I den situation er det sandsynligt, at man vil sige, at det et uproportionalt krav, når også de på dag ét skal forbi en sygeplejerske for at melde sig syge med influenza. Det er simpelthen en overoplysning af sagen,« siger John Klausen.

I kommentarerne på kommunens Facebook-side mener én, at det er en »hetz på syge mennesker«, mens en anden finder ordningen »umenneskelig og uværdig«. Kommunen replicerer, at sygeplejerskeordningen allerede har kørt i et år som pilotprojekt for at nedbringe sygefraværet blandt ledige på integrationsydelse. Her har det været en succes, lyder det.

Jyllands-Posten beskrev i december, at Skive Kommune på denne konto havde haft held til at nedbringe fraværet til 21 pct. - omtrent en halvering - blandt flygtninge på kommunens sprogskole.

Ifølge lederen af projektet var der flere forklaringer på faldet. Dels valgte en del alligevel at tage i skole, når de blev tvunget til at stå op og komme ud af lejligheden. Og dels kunne sygeplejersken give kostråd til unge, mandlige flygtninge, der levede usundt, og dermed forebygge sygdom.