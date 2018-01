Ny regel på jobcenter vækker harme: Syge ledige skal møde ind hos sygeplejersken

Hvis du som ledig i praktik eller aktivering lægger dig syg i Skive Kommune, skal du fremover møde op til en samtale på kommunens sundhedsklinik samme morgen.

På sundhedsklinikken vil en sygeplejerske så vurdere, om du skal hjem i seng eller til læge, eller om du er frisk nok til at blive sendt videre i skole, aktivering eller praktik.

Og er du for syg til at møde op på klinikken, skal du i stedet ringe til din sagsbehandler, som vil vurdere, om du skal have hjemmebesøg af en sygeplejerske. Det fremgår af et brev, som kommunens jobcenter har sendt ud til de berørte borgere.

Langtidssyg blev overvåget på Facebook: En skjorte, en taske og fire lysestager fik Joan i fedtefadet Det er lovligt, når kommuner overvåger borgere med sociale ydelser på de sociale medier. Men nu er det gået over gevind, mener 3F og en række borgere.

Brevet et blevet delt vidt og bredt på sociale medier, hvor mange er vrede over de nye regler for sygefravær, som gælder fra den 24. januar.

»Stop så den hetz på syge mennesker, som I har gang i,« skriver én på Skive Kommunes Facebook-side.

»Det er så umenneskelig og uværdigt,« lyder det i en anden af de mange reaktioner, der er tikket ind på siden i løbet af det seneste døgn.

Skive Kommune har i et svar til en kommentarerne gjort opmærksom på, at ordningen allerede har kørt i et år som pilotprojekt for at nedbringe sygefraværet blandt flygtninge. Og her har ordningen været en succes, lyder det.

Som Jyllands-Posten i december kunne fortælle, har Skive Kommune haft held at nedbringe fraværet til 21 pct. - omtrent en halvering - blandt flygtninge på kommunens sprogskole ved at ansætte en sygeplejerske, som man personligt skal møde op hos ved sygdom.

Kommentar: Velværdens deroute: Hold dig for Guds skyld rask Et gammelt ordsprog siger, at »sygdom er hver mands herre«. Måske har vi glemt det.

»Som en naturlig forlængelse heraf, har jobcenteret valgt at udvide ordningen til flere målgrupper. Når ledige på kontant- og uddannelseshjælp fremover skal møde på Sundhedshuset, er det for at få en samtale med en sygeplejerske. Der er vigtigt at understrege, at der udelukkende er tale om en samtale, hvor det er muligt at få råd og vejledning – ingen behandling,« skriver Skive Kommunes arbejdsmarkedsafdeling.

Skive Kommune understreger, at sygeplejerskeordningen er blevet vurderet til at være »juridisk i overensstemmelse med gældende lovgivning«, hvilket flere af borgerne ellers stiller spørgsmålstegn ved.

Har man allerede en lægeerklæring, behøver man ikke møde op hos sygeplejersken. Men melder man sig syg uden at dukke op på klinikken, eller er man fraværende uden at give besked, kan man få en anmærkning for ulovligt fravær.