Gymnasieskolernes Lærerforening: Forbud er ikke realistisk - men vi bør diskutere computerens rolle

Brugen af både mobiltelefoner og computere i folkeskolen og gymnasiet bliver diskuteret heftigt disse dage.

Gymnasielærer Tony Andersen foreslog her i avisen, at man laver forsøg med helt computerfrie timer, fordi det har givet stor gevinst for ham som dansklærer.

»Hvis computeren ikke er der, så bliver man også mere nærværende,« lød det fra Andersen.

Gymnasielærer: Fjern computeren fra eleverne, og de bliver både mere deltagende og nærværende

Men selvom computeren tager meget af elevernes opmærksomhed og kan være et stort problem i undervisningen, mener Gymnasieskolernes Lærerforening ikke, at man skal lave et centralt forbud mod computere i undervisningen.

»Der har været forsøg på nogle gymnasier, hvor man i kortere eller længere tid lukker for computeren. Og der sker noget andet i klasseværelset. Der er ingen tvivl om, at computeren kan være forfærdelig forstyrrende,« siger Annette ​​​Nordstrøm Hansen, som er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening. Hun fortsætter:

»Men et centralt forbud for sådan et område ville ikke gå. Det handler meget om den konkrete undervisningssituation. Man kunne måske godt lave forsøg, hvor man lukker ned for computeren i en uge. Der er bare alligevel mange programmer i for eksempel naturvidenskabelige fag, der kræver, at man bruger computeren. Jeg tror, at alle fag på forskellige tidspunkter har gavn af computere.«

Når man går på gymnasiet, skal man også lære at blive gjort klar til det liv, der venter efterfølgende, forklarer hun. Og fordi computeren er så stor en del af vores videre liv, så giver det ikke mening at tage den helt ud af undervisningen:

»Men der er brug for en tidligere refleksion over, hvornår den er et redskab, som er værd at inddrage, og hvornår det ikke giver mening at bruge den,« lyder det fra Annette ​​​Nordstrøm Hansen.

Skolen skal være fri for mobiler

Men hvordan gør man det, så det giver mening, og så eleverne ikke bare sidder på Facebook?

»Der skal være en større bevidsthed om, at læreren skal have mulighed for at kunne sige til eleverne, at de skal lægge computeren væk - ned i tasken. Man kan diskutere, om det er en beføjelse, som læreren skal have.«

Men det må være op til lærerene på de enkelte lærerværelser at blive enige om, hvilke regler der gælder, mener hun. Det er derfor ikke en beslutning, som bør tages centralt.

»At forstille sig, at man ville lave undervisning over længere perioder, hvor man slet ikke bruger computer, det kan jeg ikke se for mig,« lyder det fra Annette Nordstrøm Hansen.