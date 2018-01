Skolen skal være fri for mobiler

Eleverne skal undvære deres mobiltelefoner i skoletiden.

Det mener størstedelen af de adspurgte i en ny måling, som Megafon har foretaget for Politiken og TV2.

8 ud af 10 svarer, at de ønsker et forbud mod mobiltelefoner på de danske skoler. Det skriver Politiken.

Ifølge organisationen Skole og Forældre afspejler målingen en ny tendens i befolkningen, hvor mobilen i højere grad bliver opfattet som et forstyrrende element - også i skolen.

- De sidste ti år har skolerne forsøgt at omfavne den teknologiske udvikling og bruge smartphones aktivt i undervisningen i stedet for at lave forbud.

- Men nu oplever mange skoler, at mobilen er begyndt at fylde for meget, og det går både ud over det faglige og sociale, siger Mette With Hagensen til Politiken.

Hun er formand for Skole og Forældre, landsorganisationen for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen.

Det er især i frikvartererne, at elevernes brug af mobiltelefoner kan være problematisk, mener hun. I stedet for at lege med hinanden spiller eleverne mobilspil eller sender beskeder på Snapchat.

- Vi har hørt beretninger om børn, der føler sig sære, hvis de ikke sidder og kigger på deres telefon ligesom alle de andre.

- Det kan ende med at lægge et pres på børnene, hvor de føler, at de skal bruge telefonen i pauserne for at passe ind, siger Mette With Hagensen til Politiken.

Hun mener, at de voksne går ind på lærerværelset og dermed ikke opdager, at eleverne i pauserne sidder med hovedet begravet i deres mobiltelefoner.

Af denne grund er det ofte børnene selv, der efterlyser regler for mobilbrug i skolen, lyder det.

Det er ikke kun i Danmark, at der er opstået en modstand mod mobiltelefoner. Også i en lang række europæiske lande debatteres mobilbrug i skoletiden.

Ifølge Politiken har den franske regering således i december besluttet, at mobiltelefoner i skolen skal være fortid fra næste skoleår.

Står det til 8 ud af 10 danskere, skal et lignende forbud gøre sig gældende herhjemme.