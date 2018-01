Skoleleder: Rygende lærere skal arbejde 15 minutter mere

Kan du nogen gange føle, at det er uretfærdigt, at dine kollegaer helt gratis har mulighed for at holde flere pauser i løbet af dagen under undskyldningen om at ryge?

Den følelse af uretfærdighed kan måske være fortid på en skole i Kolding.

På Vamdrup Skole skal lærerne nemlig arbejde 15 minutter ekstra om dagen, hvis de er rygere. Det fortæller skolelederen til BT.

»Rygerne skal arbejde et kvarter mere. Hvis ikke jeg indførte det, så gør jeg forskel på rygerne og ikke-rygerne. Ikke-rygerne oplever jo, at rygerne damper af og ikke laver noget, mens de ryger,« siger skoleleder Per Rudbæk til avisen.

Rygende lærere bliver i forvejen nødt til at gå væk fra skolens område. Det skyldes, at det i 2012 blev vedtaget, at man ikke må ryge på skoler i Kolding Kommune.

Lærerne har fået lov til at ryge to cigaretter om dagen, som de skal betale et kvarters ekstra arbejde for.

Derfor skal du aldrig begynde at ryge: Rygning i de helt unge år giver markant højere risiko for senere at få brystkræft Et stort dansk studie påviser sammenhængen mellem rygning og brystkræft.

Skolederen lægger overfor BT vægt på, at han gerne vil behandle rygerne ordenligt, men at han ikke vil »give dem fordele.« Derfor har han taget beslutningen.

Han understreger desuden, at det er en »gentleman-aftale,« så han tager ikke tid på den enkelte lærer, men at han er klar til fjerne muligheden for rygepauser helt, hvis han oplever, at de rygende lærere ikke overholder reglerne.

Det fremgår ikke, præcis hvornår beslutningen blev truffet, men det skete på et tidspunkt efter skolereformen blev indført. Reglerne er trådt i kraft på nuværende tidspunkt.

KL: Rygestop skal gøre kommunalt ansatte til gode forbilleder

Kommunernes Landsforening (KL) meldte tidligere på ugen ud, at de ønsker at lave et rygestop for alle kommunalt ansatte i arbejdstiden.

»Argumentet er, at vi ved, at rygning er den enkeltfaktor, der giver størst sundhedsmæssige problemer. Op mod hver anden ryger risikerer at dø af sin rygning,« sagde formanden for KL's social- og sundhedsudvalg, Thomas Adelskov (S) til Ritzau.

Det er blandt andet på de danske skoler, at man har tænkt sig, at rygeforbuddet bør træde i kraft. Her har man nemlig flere steder erfaringer med rygeforbud eller lignede påbud, forklarede formanden for Skolelederne, Claus Hjortdal, til nyhedsbureauet.

Ifølge tal fra Kræftens Bekæmpelse slår rygning hvert år 13.600 danskere ihjel.