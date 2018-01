Region vil skrotte fridage juleaften og nytårsaften: »Vi gør det, fordi vi er presset til det økonomisk«

Det skal være slut med at få en hel eller halv fridag juleaften, nytårsaften, 1. maj og grundlovsdag i Region Midtjylland.

I hvert fald hvis det står til direktionen i regionen, som ifølge Horsens Folkeblad har besluttet at skrotte de såkaldte »kutymefridage« for offentlige medarbejdere organiseret under fagforbundet Akademikerne (AC). Det er for eksempel økonomier, jurister og ingeniører.

»Vi gør det, fordi vi er presset til det økonomisk. Vi kunne også have valgt at spare på noget andet, men efter mange år med spareøvelser, så er vi ærlig talt ved at løbe tør for de gode idéer,« siger regionsdirektør Jacob Steengard Madsen til Horsens Folkeblad.

Beslutningen er taget, fordi regionen er tvunget til at spare 12,8 millioner kroner i administrationen. De ekstra arbejdsdage svarer ifølge regionen til en årlig besparelse på 5,2 milioner på lønbudgettet, skriver avisen.

Juleaften, nytårsaften, 1. maj og grundlovsdag er ikke helligdage, men bliver i det offentlige betegnet som såkaldte »kutymefridage,« fordi der har været kutyme for, at medarbejderne har haft fri med løn disse dage. Grundlovsdag og 1. maj er desuden kun halve fridage.

Beslutningen om at inddrage kutymefridagene for medarbejdere blev allerede i efteråret taget for Akademikerne (AC) i Region Hovedstaden.

Dengang fik det en del kritik - blandt andet af formanden for Djøf Offentlig, Sara Vergo, som kaldte det en »ualmindelig dårlig og kortsigtet beslutning.«

Men nu er turen altså kommet til medarbejdere i Region Midtjylland.

Peder Bang, som er tillidsrepræsentant for ca. 40 økonomier og jurister i Viborg, siger til Randers Amtsavis, at han tror, der vil komme en »modreaktion«.

»Synes de virkelig ikke, at vi fortjener at holde fri til jul og nytår ligesom vores kolleger, der har det med i deres overenskomst?,« lyder det fra tillidsmanden.

Før forslaget endelig kan træde i kraft, skal det godkendes af regionsrådet. Ifølge Randers Amtsavis kommer det formentligt til at ske 31. janaur.