For et par måneder siden modtog virksomheden Famm Seafood i Hanstholm Integrationsprisen 2017 fra Thisted Kommune.

En pris som ejeren af virksomheden nu overvejer at levere tilbage.

Det skriver TV Midtvest.

To af firmaets 15 medarbejdere står til at blive sendt ud af Danmark, og det frustrerer ejer og direktør Brian Andersen.

»Jeg bruger tid og kræfter på at lære flygtninge op og integrere dem i det danske samfund, og så skal de sendes hjem igen. Det er spild af tid og penge for mit vedkommende,« siger han til TV Midtvest.

23-årige Bile Ahmed Burleag fra Somalia har været i Danmark i tre år og har i den tid lært dansk. Han er den ene af de to som har fået besked om hjemsendelse.

Bile Ahmed Burleag har anket sagen og venter nu i frygt, fortæller han TV Midtvest.

Tican-direktør reagerer på DF-kritik: »Sådan en udtalelse kan jeg ikke sidde overhørig«

Grundet virksomhedens integrationsarbejde besøgte udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg Famm Seafood i oktober.

Ifølge Brian Andersen fik de ros af ministeren. Men det giver han ikke meget for nu, hvor flere flygtninge med job har modtaget besked om hjemsendelse i den seneste tid.

Brian Andersen har problemer med at skaffe arbejdskraft, da danskerne ikke vil arbejde til den løn, som han kan tilbyde, forklarer han. Han har været glad for at kunne hjælpe flygtningene, der gør et godt stykke arbejde, siger han til TV Midtvest.