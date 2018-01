Tican-direktør reagerer på DF-kritik: »Sådan en udtalelse kan jeg ikke sidde overhørig«

Sagen om somalieren Mohamed Ibrahim, som stod til at blive sendt ud af landet, fortsætter.

Med en indkomst på 370.000 kr. om året opfyldte slagterimedarbejderen Mohamed Ibrahim ikke opholdskravet.

Det var angiveligt udtalelser fra Martin Henriksen, der fik Ove Thejls ud af busken. Foto: Tobias Nicolai

Derfor valgte hans arbejdsgiver, slagteriet Tican i Thisted, at flytte ham til natholdsarbejde, hvilket fremover sikrer ham en årsløn på omkring 422.000 kr., hvilket opfylder ophavskravet.

Den manøvre fik Dansk Folkepartis udlændingeordfører og formand for Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, Martin Henriksen, til at så tvivl om, hvorvidt »fidusen overhovedet er lovlig«.

»Det står jo med neonlys og blinker op i ansigtet på os alle sammen, at det her er et forsøg på at omgå udlændingelovgivningen. Og så skal vi på Christiansborg gøre op med os selv, om vi vil være til grin eller sørge for, at når folk får inddraget deres opholdstilladelse, så skal man ikke kunne lave alle mulige fiks-fakserier,« sagde han fredag til Ritzau.

Hidtil har administrerende direktør i Tican, Ove Thejls, afvist at udtale sig i sagen. Men fidus-bemærkningen fra Martin Henriksen fik ham til at stå frem.

»Det er selvfølgelig det, der får mig ud af busken. Sådan en udtalelse kan jeg ikke sidde overhørig. Når vi har en ledig stilling i vores virksomhed, så skal vi undersøge, hvem der er interesseret i det job, og vores afdelingsleder har så ansvaret for at ansætte den rigtige mand. Og hvis han vurderer, at Mohamed er bedst kvalificeret, så bliver han ansat. Sådan er det bare. Den er ikke længere,« siger Ove Thejls til TV Midtvest lørdag.

Særligt det, at Martin Henriksen såede tvivl om, hvorvidt det overhovedet er lovligt at rykke rundt på medarbejdere på den måde, fik Ove Thejls til at komme ud af busken.

Til spørgsmålet om lovligheden svarer Tican-direktøren, at »der er ingen, der skal blande sig i, hvordan vi leder og fordeler arbejder på Tican« overfor TV Midtvest.