Omskæringsnovelle beskyldes for manglende faglighed: Men hvad siger fagligheden om omskæring af drenge?

I en novelle til børn skrevet af tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic får pigen Ayse en lillebror. Og han skal omskæres. Det bryder Ayses veninde sig ikke om, og så går snakken om omskæring blandt pigerne og i deres klasse.

Men forfatterens måde at behandle emnet omskæring på har vakt kritik og genstartet debatten om omskæring af drengebørn.

En af de kritiske røster er foreningen Intact Denmark, der arbejder for at få omskæring forbudt. Foreningens forkvinde, Lena Nyhus, beskylder Özlem Cekic for ikke at have fagligheden på plads og for at sammenligne omskæring med dåb. Og det kan være farligt, mener hun. Bogen, som novellen er en del af, er sendt ud til 175.000 skolebørn i hele landet.

Meningen med novellen er ifølge Özlem Cekic selv, at børn i folkeskolen skal kunne diskutere omskæring. Men de risikerer at gøre det på et ufagligt grundlag, mener Lena Nyhus.

»For Özlem Cekic skriver, at omskæring er ufarligt. Det er det billede, man sidder tilbage med, når man har læst novellen,« siger Lena Nyhus og henviser til en passage i novellen, hvor Ayse bliver spurgt, om ikke omskæring er farligt.

Ayse svarer:

»Nej,«

»Ellers var det forbudt. Men det er det ikke.«

Özlem Cekic forsvarer den formulering over for Jyllands-Posten med, at hun tager udgangspunkt i, at Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler et forbud og dermed ikke mener, at det er sundhedsskadeligt.

Lena Nyhus peger på, at flere sundhedsfaglige organisationer, herunder Lægeforeningen, har været aldeles kritiske over for ikkemedicinsk begrundet omskæring af drengebørn.

»Konklusionen er, at omskæring af et barn er skadeligt, fordi der amputeres en del af barnets raske krop. Og at det kan være farligt, fordi alle kirurgiske indgreb inkluderer risici, og fordi man ved, at der er en vis komplikationsrate forbundet med omskæring,« siger Lena Nyhus.

Özlem Cekic og Lena Nyhus henviser altså til henholdsvis Sundhedsstyrelsens og Lægeforeningens vurderinger af farligheden ved omskæring af drengebørn. De mener begge at have fagligheden på deres side.

Men hvad har de sundhedsfaglige organisationer egentlig sagt og skrevet om emnet?

De faglige vurderinger

I slutningen af 2013 sendte Sundhedsstyrelsen en ”Vejledning om omskæring af drenge” i høring og fik blandt andet svar fra en række sundhedsorganisationer, børneorganisationer og læger. Flere af de sundhedsfaglige organisationer forholdt sig yderst kritisk over for omskæring af drengebørn. Heriblandt var Lægeforeningen, som Lena Nyhus henviser til.

Foreningen skrev dengang, at omskæring »alene burde kunne foregå på grundlag af den pågældende drengs/unge mands informerede samtykke”. Og senere, i 2016, skrev Lægeforeningen i en erklæring om omskæring af drengebørn, at ethvert kirurgisk indgreb, også omskæring, indebærer en risiko for komplikationer.

Ved høringen i 2013 var også Dansk Selskab for Almen Medicin yderst kritisk over for omskæring af drengebørn uden medicinsk begrundelse. Organisationen skrev, at »hvis der udføres omskæring uden medicinsk indikation, er der tale om lemlæstelse«.

Sundhedsstyrelsen udgav herefter, i 2014, et notat. Det fremgår af notatet, at 1-2 pct. af omskårede drengebørn i vestlige lande oplever komplikationer. Det kan f.eks. være blødning, infektion og urinrørsforsnævring.

Ingen ph.d.

Af notatet fremgår det ikke direkte, hvorvidt Sundhedsstyrelsen anser omskæring som værende farligt eller ej. Det fremgår heller ikke af den vejledning, der dengang blev udarbejdet, og som stadig er gældende i dag. I stedet hed det i notatet, at der »ikke er tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation til generelt at anbefale omskæring af drengebørn«, og at der ikke er »sådanne risici ved indgrebet, når det foretages korrekt og af kompetente læger, at styrelsen finder anledning til at anbefale et forbud (…)«.

Özlem Cekics mening med novellen var ikke at genstarte debatten om omskæring af drenge eller at belyse emnet sundhedsfagligt.

»Jeg skriver ikke en ph.d. Jeg skriver en børnebog til børn, hvor jeg skal prøve at gøre et enormt svært emne forståeligt for dem. Dette er ikke en hyldest til omskæring,« siger Özlem Cekic.

Vicegeneralsekretæren for Oxfam Ibis, Lars Koch, siger til Ritzau, at han mener, at man godt kan omtale omskæring i en børnebog uden at skulle præsentere argumenterne for og imod.