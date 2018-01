Organisation: Modvillige læger bør slippe for cannabis-recept

Det er helt uholdbart, at meget syge patienter ikke kan få recept hos deres læge på medicinsk cannabis, selv om en forsøgsordning giver mulighed for det.

Det mener organisationen Danske Patienter.

- Ordningen er lavet til hårdtprøvede patienter, der ikke har kunnet få medicin til at afhjælpe deres symptomer, så det er helt uholdbart, siger Annette Wandel, vicedirektør i Danske Patienter.

Fakta: Læge skal udskrive cannabis - apotek skal udlevere

- De er blevet stillet i udsigt, at de kan få lov at prøve medicinsk cannabis under forhold, som ikke kriminaliserer dem. Det viser sig så, at det kan de ikke alligevel. Det er simpelthen ikke rimeligt.

Ifølge DR Nyheder har Scleroseforeningen og Gigtforeningen kendskab til mange, som får nej fra lægen til en recept på det utraditionelle lægemiddel. Lægerne afviser patienter i telefonen, lyder det.

Det sker, selv om et flertal i Folketinget har vedtaget, at en afgrænset patientgruppe kan få lægeordineret cannabis i en forsøgsordning fra 1. januar i år.

Det gælder for eksempel patienter med sklerose eller kroniske smerter.

De praktiserende læger har på forhånd ytret skepsis om forsøgsordningen. Ifølge Annette Wandel bør man imødekomme lægerne, hvis ordningen skal kunne fungere.

En del af forklaringen er, at lægerne er usikre på at udstede en recept, fordi det normalt kun gøres med godkendte lægemidler.

Frustrerede patienter får nej til cannabis fra lægen

Derfor bør politikerne lave forsøgsordningen om, lyder det.

- Man bør ændre, at lægerne skal udskrive recept, fordi der følger et særligt ansvar med det. I stedet skal lægerne tjekke om patienterne lever op til kriterierne, som er opstillet af Folketinget. Vi tror, at det vil gøre det lettere for lægerne, siger hun.

- Lægen skal have ansvaret for at tjekke patienten og for at informere, men ikke for om det er et virksomt lægemiddel, siger hun.

Patienten skulle så kunne tage en erklæring med fra lægen om, at han eller hun lever op til kriterierne, med på apoteket og her få udleveret medicinsk cannabis, lyder det.

- Desuden bør man samle udskrivningen af cannabis til udelukkende at være speciallæger, så der er færre omkring det, og de så kan opbygge en større viden. Og så skal man styrke vidensformidlingen, siger Annette Wandel.

Det har søndag ikke været muligt for at Ritzau at få en kommentar fra Praktiserende Lægers Organisation.