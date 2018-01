Underviser på speciallægeuddannelsen: »Vi gør patienterne en bjørnetjeneste med den nye forsøgsordning med medicinsk cannabis«

Patientforeningen får i disse mange frustrerede henvendelser fra medlemmer, som ikke kan få ordineret medicinsk cannabis af deres praktiserende læge, som led i en ny forsøgsordning, der blev lanceret 1. januar.

Frustrerede patienter får nej til cannabis fra lægen

»Næsten uden undtagelse får de at vide, at lægerne ikke vil gå ind i det af principielle grunde,« siger Klaus Høm, der er direktør for Scleroseforeningen til DR.

Lektor emeritus ved afdeling for sundhedsforskning på Københavns Universitet og underviser på speciallægeuddannelsen i almen medicin, Peter Rossel, forsvarer de praktiserende læger, og kalder forsøgsordningen med medicinsk cannabis for »ren og skær populisme.«

Organisation: Modvillige læger bør slippe for cannabis-recept

Han mener, at de praktiserende læger står i en uhyre vanskelig principiel situation.

»Det, der er sket i debatten, er, at det i høj grad har været mere eller mindre kendte personer uden medicinfaglig viden, der har været med til at profilere, at det skulle være lovligt at få udskrevet en recept på medicinsk cannabis,” siger han.

Fynsk tomatkonge vil sælge cannabis for 1,5 mia. kr.

Rossel kritiserer, at der ikke er iværksat de nødvendige kliniske forsøg med medicinsk cannabis i forbindelse med forsøgsordningen.

»Historien viser jo, at det kan gå grueligt galt. Tag bare eksemplet med hoftecementen Boneloc, som man indførte uden tilstrækkelig evidens, hvilket havde katastrofale følger,« forklarer Peter Rossel.

I perioden fra 1990 til 1995 blev der i Danmark opereret lidt over 3.000 mennesker med Boneloc-cement. Sundhedsstyrelsen måtte senere erkende, at cementen ikke var stabil nok.

Californiere bliver skæve på den rigtige side af loven: Her kom borgmesteren og fejrede lovlig cannabis

»Jeg mener, at det bør være et folkekrav, at inden en læge udskriver et lægemiddel, at der foreligger evidens for effekter og bivirkninger. Vi gør patienterne en bjørnetjeneste med den nye forsøgsordning med medicinsk cannabis.«

Han påpeger, at der i sundhedsloven står, at praktiserende læger skal give et såkaldt ”informeret samtykke,” der fortæller patienten om mulige fordele og bivirkninger ved en behandling.

Informeret samtykke bliver således yderst vanskelig at give i forbindelse med cannabis, påpeger Rossel, da man f.eks. ikke ved, hvor meget man skal dosere til patienten.

Hvis noget skulle gå galt ved brugen af medicinsk cannabis kan - det ifølge Peter Rossel - sætte den praktiserende læge i en yderst vanskelig situation.

Fakta: Nye love og regler fra nytår - få et overblik her

»Etisk står de praktiserende læger i en problematisk situation, fordi de ikke kan lave et gyldigt informeret samtykke med patienten. Det fremgår også af lægemiddelstyrelsens vejledning, at lægen har det fulde juridiske ansvar, i det øjeblik lægen udskriver medicinsk cannabis.«

Han konkluderer:

»Så hvis det skulle gå galt, så står lægen i en yderst vanskelig situation. Så jeg ser både, at der er faglige grunde, etiske grunde og juridiske grunde til, at praktiserende læger siger nej til at udskrive medicinsk cannabis.«