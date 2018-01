Milliarddyre kampfly lander aldrig i Danmark: Hver fjerde fly skal stå i USA

Regeringen lægger nu overraskende op til, at syv af de nye danske F-35-kampfly skal stå i USA, hvor de skal indgå i et internationalt træningsprogram for piloter.

Nye kampfly - Usikre punkter Jyllands-Posten har de seneste måneder afdækket en række usikkerheder og risici i Danmarks køb af 27 nye F-35-kampfly: Der er en risiko for, at 27 fly ikke er nok til at løse opgaverne.

Det er usikkert, om kampflyene årligt kan flyve 250 timer, som regeringen har meldt ud.

Regeringen undlod over for befolkningen at nævne, hvordan prisen for kampflyene ifølge egne beregninger kunne blive langt højere end udmeldt.

F-35 står ifølge en amerikansk rapport på jorden halvdelen af tiden, hvilket betyder, at de er dyrere i drift end hidtil antaget.

Forsvarsministeriet har i over to år tilbageholdt en støjrapport for Folketinget. Den viser, at F-35 kommer til at bryde de tilladte støjgrænser ved Skrydstrup Flyvestation.

Flere af F-35 kampflyene kommer aldrig til Danmark, men skal stå i USA.

Det viser nye oplysninger om det i forvejen omdiskuterede flyindkøb. Med regeringens beslutning vil flyvevåbnet reelt kun råde over 20 nye kampfly på dansk jord. Heraf vil flere fly ofte være taget ud til vedligehold. Opjusteringen med to ekstra træningsfly sker, til trods for at Forsvarsministeriet forud for den politiske beslutning i juni 2016 om at købe 27 kampfly oplyste, at der skulle placeres fem fly på Luke Air Force Base i Arizona i USA.

At en fjerdedel af de nye fly nu får base i USA, betyder ifølge flere eksperter, at Danmark umuligt kan løse de mange opgaver, som regeringen har lovet Folketinget i beslutningsgrundlaget bag milliardindkøbet af flyene fra den amerikanske våbengigant Lockheed Martin.

»Det er en meget stor andel af flyene, der sendes til USA. Konsekvensen er, at Danmark får en mindre operativ kapacitet end i dag. Regeringen bør lade være med at sige, at vi kan det samme med det nye fly som med de nuværende 30 F-16-fly,« siger Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet.

Ifølge professor i international politik Ole Wæver er de ekstra træningsfly i USA endnu et eksempel på, at beslutningen om at købe F-35 er truffet på forkerte præmisser, og at Danmark kan blive tvunget til enten at købe flere kampfly eller til at skære ned på opgaverne.

»Det ligner en tryllekunst. Regeringen har drejet og vredet på alle knapper for at få flykøbet igennem,« siger Wæver.

Ifølge formanden for Folketingets Forsvarsudvalg, Rasmus Jarlov (K), er partierne på et møde med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) blevet orienteret om, »at der nu er behov for syv fly i USA« til bl.a. omskoling af danske F-16-piloter, og det møder kritik fra det konservative regeringsparti.

»Det viser endnu en gang, at 27 fly er for lidt, og at det bliver svært at klare alle opgaverne. Nu er der kun 20 fly tilbage,« siger Jarlov.

Nyt Kampfly Program i Forsvarsministeriet bekræfter i en mail til Jyllands-Posten, at der »foreløbigt er tale om at placere op til syv fly i USA i overgangsperioden indtil 2027«. Efter 2027 vil antallet af fly til omskoling af danske piloter i USA afhænge af, hvor mange F-35-piloter der skal uddannes årligt, hedder det videre.

Danmarks første fire F-35-fly leveres i 2021, men de lander aldrig på dansk jord.