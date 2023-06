Det er fuldt forståeligt, at de to overlæger Mette Møller og Jonas Funder har valgt at opsige deres stillinger på Aarhus Universitetshospital, AUH. Som en markering af, at herfra kunne de ikke længere være med og stå inde for, hvad der foregik på mave- og tarmkirurgisk afdeling under den nuværende cheflæge, har de sendt et entydigt signal