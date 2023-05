Mens regeringscheferne rutinemæssigt afsendte deres lykønskningstelegrammer til Ankara, kunne man næsten høre det kollektive, dybe suk, der steg op fra Vestens hovedstæder: Fem år mere med den uberegnelige Recep Tayyip Erdogan som tyrkisk præsident. Ikke just, hvad den frie verden, der har nok at se til på alt for mange fronter, har brug