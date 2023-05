Tilstanden i Forsvaret minder om den gamle skjaldevise ”Der er hul midt i spanden”, som Dirch Passer og Lily Broberg gjorde til folkeeje i 1961 i revyen med den sigende titel ”Nu er fanden løs”. Sangens pointe er, at for at reparere hullet i spanden, skal man bruge spanden, der har et hul. Og så står man der igen og kan begynde forfra. For der er jo hul midt i spanden, og hvad stiller man så op?