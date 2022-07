Opdragelse er ikke noget, man skal overlade til Normstormerne

Under 1 pct. af befolkningen definerer sig selv som tilhørende et andet køn end det, de er tildelt ved fødslen. Alligevel mener det socialdemokratiske medlem af borgerrepræsentationen i København Laura Rosenvinge, at det er så alvorlig og vigtig en sag, at det ikke bare kan overdrages til forældrene at opdrage deres børn til at være tolerante