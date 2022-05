Den værst tænkelige udgang på en i forvejen forfærdelig sag. Alle taber på, at der nu formentlig alligevel ikke kan rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen, fordi et flertal i Folketinget indtil videre siger nej til at ophæve hans parlamentariske immunitet: Folkestyret, retsfølelsen, tilliden til retsstatens bærende institutioner.