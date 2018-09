JP mener: Sverige slingrer videre

Sverige befinder sig efter valget i en højspændt politisk situation. Dannelsen af en ny bæredygtig regering kan trække meget længe ud. Elefanten i rummet er stadig Sverigedemokraterne, der sidder med nøglen til magten, men som ingen vil lege med.

Valgresultatet er så mudret, som det kan blive: Stort set dødt løb mellem de to blokke, når Sverigedemokraterne (SD) trækkes ud af ligningen. Det åbner for nye konstellationer i svensk politik eller en mindretalsregering, som vil være nogenlunde det sidste, et udfordret og dybt polariseret Sverige – ramt på selvtilliden og selvforståelsen – har brug for lige nu.

Hvis enten socialdemokraterne eller de borgerlige alligevel bløder op på de bastante garantier om ikke at samarbejde eller bare forhandle med SD, vil det være det største vælgerbedrag i nyere tid og grave den svenske krise endnu dybere. Her, dagen efter valget, synes det helt urealistisk, at det vil ske.

Socialdemokratiet fik et lidt bedre valg end ventet. SD gik lidt mindre frem end ventet. Det rokker ikke ved, at den europæiske virkelighed nu har indhentet Sverige. Protesten mod en alt for nonchalant udlændingepolitik er for alvor rykket ind i parlamentet og har rystet den politiske grundvold.

Spørgsmålet er, om opbruddet flytter noget særligt i svensk politik. Det lader til, at de store partier vil fortsætte på bedste beskub som hidtil og stadig fortrænge, at en ny politisk virkelighed har indhentet dem.

Intet tyder på, at den særlige Stockholm-boble af politikere fra de traditionelle partier, hovedstadsaviser og kommentatorer er indstillet på at justere deres hidtidige kurs eller bare vise vilje til lidt selvkritik. De har simpelthen investereret for meget i den ”humanistiske stormagt”, som tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt udråbte Sverige til.

Kort før valget søndag tog public service-kanalen SVT (Sveriges parallel til det danske DR) for rullende kamera afstand fra nogle udtalelser af SD-lederen Jimmie Åkesson og demonstrerede dermed en sidste gang, hvor tynd den demokratiske fernis i den svenske debat efterhånden er. Ingen af de andre partiledere fandt anledning til at protestere mod denne herremandsattitude.

Valgresultatet lægger op til, at Sverige slingrer videre på bedste beskub. Om det bliver med den svage Stefan Löfven som fortsat statsminister, eller om et af de borgerlige partier kan finde en måde at sno sig til et flertal på, vil formentlig først vise sig om en rum tid. Spørgsmålet er, hvor vigtigt det egentlig er.

Sveriges problemer så store, at der er et voldsomt behov for, at en ny regering ser dem hudløst ærligt i øjnene og handler derefter. Men det er der desværre ikke udsigt til. Valgresultatet lægger op til, at alle kræfter nu bruges på at manøvrere sig frem til magten i Riksdagen. De rigtige udfordringer ude i den virkelige svenske hverdag får lov at sejle videre.

Også Sverige er nu ankommet til den nye politiske hverdag i Europa – med to lige store politiske blokke og nogle indvandringskritiske partier, der løber storm mod deres bastioner. Udfaldet af det svenske valg ligner situationen i Tyskland efter valget i efteråret. Regeringsforhandlingerne i Berlin trak ud i månedsvis.

Det svenske folkehjem er for alvor kommet under pres. Søndagens valg gjorde det kun værre.