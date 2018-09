JP mener: Kuppet i Det Hvide Hus

Den amerikanske avis The New York Times, der ved højstemte lejligheder ynder at kalde sig selv verdens bedste avis og bestemt ikke siger andre imod, når de gør det, gjorde sig i går bemærket. Men ikke med et journalistisk judgement i verdensklasse. Under overskriften »Jeg er en del af modstandsbevægelsen i Trumps administration« valgte avisen at bringe en anonym kronik, der var skrevet af en højtstående medarbejder i Det Hvide Hus.

Den anonyme kronikør beskriver, hvordan han og andre kolleger bevidst modarbejder præsidenten og skjuler oplysninger. Årsagen er, at de ikke har tillid til ham og betragter hans ledelse som uforudsigelig, utilregnelig og amoralsk, samtidig med de mener, at Trump nedbryder de demokratiske institutioner, splitter landet og skandaliserer præsidentembedet. Det meste ligger fint i forlængelse af budskaber i den netop afdøde senator John McCains afskedsbrev til amerikanerne og til oplysningerne i Watergate-journalisten Bob Woodwards nye bog, "Fear", om det kaos, der råder i Trumps administration pga. hans personlighed.

Der går sjældent røg af en brand, uden der er ild, så noget er der nok om snakken – eller rettere en del. Men det ændrer ikke ved, at The New Yorks Times beslutning fra et publicistisk synspunkt er problematisk og farligt. Det er den ene side af sagen; den anden er, at avisen, der hører til i inderkredsen af de medier, som manden i det højeste embede i USA ideligt omtaler som »fake news« for at stemme sine følgeres sind imod de amerikanske medier, gør det muligt for Trump at sige: »hvad sagde jeg?«. Den infantile og uforudsigelige præsident var da også straks ude og stille spørgsmålstegn ved kronikkens ægthed, underforstået at den sikkert var blevet til på avisens redaktion i New York, og derfor var endnu et eksempel på konstrueret og falsk journalistik.

Anonymitet i journalistik er problematisk. Alligevel forekommer det ofte, fordi mange historier ikke ville kunne afdækkes uden, men da sker det i reportageform, så mediet har mulighed for at efterprøve og verificere kildens oplysninger. Her er der tale om en kronik, og selv om The New York Times naturligvis er bekendt med skribentens identitet, har den ingen mulighed for at få rigtigheden bekræftet. En kronik fremstår uimodsagt og uefterprøvet. Derfor må afsenderen have mod og mandshjerte til at lægge navn til sine påstande.



Samtidig er modstandsgruppens initiativ yderst problematisk. Donald Trump har selv leveret utallige eksempler på, at han er uegnet som præsident. Det er formentlig også rigtigt, at der er grund til at være særdeles agtpågivende over for hans irrationelle adfærd, betvivle hans hensigter og være mistænksom over for hans forbindelser til russerne.



Men en demokratisk valgt præsident skal ikke bekæmpes med udemokratiske metoder, selv om ens hensigter er nok så ædle, og selv om præsidenten – eller det "stabile geni", som han har kaldt sig selv – agerer udemokratisk. Det er derfor ikke ansvarlighed over for USAs forfatning, man udviser, men i stedet forstærker man den politiske og institutionelle krise, som så tydeligt præger USA under Donald Trump. Hvis man vil af med Trump må det foregå med demokratisk midler, gennem kamp med åben og ikke anonym pande og ved at gå de forfatningsmæssige veje med de argumenter og eksempler, som man mener vil kunne fælde ham.

Det andet er et stille statskup, hvor et embedsværk sætter sig over en demokratisk valgt præsident.