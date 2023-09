06/09/2023 KL. 06:00

Stækket ytringsfrihed medfører ikke fred

Der er ikke noget at sige til, hvis folk i andre lande ser undrende på, hvordan Danmark vælger at reagere over for trusler. Hvis politikerne tror, vi får fred ved at tækkes muslimske krav, må de tro om igen.