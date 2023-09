01/09/2023 KL. 06:00

Fremtidens velfærd er afhængig af international arbejdskraft

Vi gør det unødvendigt svært for motiverede udlændinge at uddanne sig på et af de områder, hvor vi har allermest brug for dem. I Vestjylland kan hverken velfærd eller lokalsamfund overleve uden international arbejdskraft, og derfor er en lempelse af lovgivningen afgørende for at sikre velfærd, arbejdskraft og et Danmark i balance.