23/08/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Regionsrådsformænd: Besparelser på sundhed bliver uundgåelige

Regionernes økonomi bliver presset af udgifter, som er vokset langt hurtigere end regionernes økonomiske ramme. Næste år bliver det derfor endog meget svært at få enderne til at nå sammen, og på flere hospitaler må der svære prioriteringer og besparelser i spil for at få kassen til at stemme.