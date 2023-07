Kære politikere – børn og unge forventer mere af jer

Der er meget snak om kriser. For børn og unge er det en ret voldsom sprogverden at vokse op i. Efter vores bedste overbevisning er der kun én stor trussel for mennesker, som tåler at blive kaldt en krise, nemlig vores forhold til den planet, vi lever af og på: klima- og biodiversitetskrisen. Mennesker og natur skal være i et bedre forhold