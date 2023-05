15/05/2023 KL. 06:00

Politikerne taler og taler om grønne tiltag, men kæmper imod dem med den anden hånd

Både blå og røde regeringers indsats for at beskytte vandmiljøet har siden årtusindskiftet været ineffektiv. Konsekvensen er, at vi under ingen omstændigheder kommer til at leve op til vandrammedirektivet i 2027.