Du kan ikke alt. Og det er sådan set godt nok

Jeg overhørte engang én sige, at det begyndte at gå galt i folkeskolen, da man stoppede med at sige De til hinanden. Om jeg synes, vi skal være Des, ved jeg nu ikke – men jeg er enig i, at en del af respekten forsvandt. For at gøre ondt værre fortsatte man med at smadre grundskolen med afskaffelsen af præliminæreksamen og senere realeksamen med Folkeskoleloven fra 1975, hvor realskolen efter 7. klasse blev afskaffet og erstattet af en enhedsskole med niveaudeling af undervisningen i de teoretiske fag. Et »udtryk for modernisering« kaldte man det.