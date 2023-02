07/02/2023 KL. 06:00

Seje og uspiselige argumenter om kød: "Det er naturligt for mennesker at spise kød – og det har vi i øvrigt altid gjort"

Vi spiser mindre og mindre kød. Mange havde aldrig troet, at det ville ske for os kødædende danskere, og vi diskuterer da også udviklingen livligt: Er det i det hele tage etisk forsvarligt at spise dyr? Hvad med de forhold, dyrene lever under? Og hvad med klimabelastningen? Og i den modsatte grøft: Jeg vil have min bøf!