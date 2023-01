skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her

07/01/2023 KL. 16:30

For abonnenter

Unge har også en fremtid på landet

Der er masser af fordomme om mulighederne for et ungdomsliv på landet, men måske er tiden nu moden til at se langt mere nuanceret på den balance, frihed og nærvær, som det også tilbyder.