Er FE-sagen en senfølge af konspirationsteorierne om Irak?

Lars Findsens nye bog er landet med et brag i en sag, der ellers ihærdigt søges fortiet. Der er flere interessante elementer, som er værd at dvæle ved. I betragtning af den nidkærhed, hvormed myndighederne forfølger dem, som udtaler sig, selv ældre agtværdige medlemmer af Folketinget som Claus Hjort Frederiksen, er det nok nødvendigt for