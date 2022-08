Inger Støjbergs tomme pose

Siden lanceringen af Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne, er der lavet meget sjov med hendes fokus på levevilkårene i provinsen. Ingen vittighed er i denne sommer skrevet i flere versioner end den om, hvor mon “de københavnske saloner” befinder sig. For hver sarkastisk kommentar er partiets rækkevidde og troværdighed blandt almindelige mennesker i provinsen vokset. Som med enhver bevægelse, der starter i periferien, tror repræsentanterne for de etablerede institutioner og partier, at man nidkært skal kritisere, hvad der konkret bliver sagt, i stedet for at tænke over, hvad der menes med det. Når der siges noget kantet, tager man fat i de enkelte ord i stedet for at læse budskabet i sin helhed.