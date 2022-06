26/06/2022 KL. 08:45

Karakterjagt kvæler det hele menneske

Det er en illusion at tro, at man kan se, om en person er kvalificeret ud fra nogle tal på et stykke papir. Hvorfor skal man være ved at gå ned med stress, fordi man jagter de forbandede karakterer? Er det sådan et samfund, vi vil have?