I den kommende uge bliver det officielt, at danmarkshistoriens mest omfattende overvågning fortsættes. Bl.a. Venstre og De Konservative stemmer for regeringens forslag om i praksis at videreføre en generel og udifferentieret logning af borgernes elektroniske kommunikation. Under påskud af at målrette logningen er der lagt op til at overvåge et areal på størrelse med Sjælland, og 3,9 millioner borgere bor i dag i områder, der kan blive omfattet. Absurditeten er slående.