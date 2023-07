Velkommen hjem: Rekordlav læselyst blandt danske børn

Men igen lader jeg mig føre på afveje. Jeg ønsker at beskrive noget helt andet: læsningens fryd. Som udgør et fristed, et helle, en lykkelig parentes i et længere og mere besværligt regnestykke.

At læse er ikke nødvendigvis en aktivitet afsondret fra verden. Læsningen foregår jo som regel i verden, f.eks. under en parasol ved en pool med familien tæt på, badende, støjende eller slumrende. Alligevel kan læsningen blive en verden i sig selv ved siden af den, man ellers lever i. Altså, en fordobling.

Når man læser (noget godt), får man adgang til denne herlige fordobling af alting. Og så en ting mere, som er ment som et godt råd til vordende forfattere. Før man skriver, er man læser. Det vil sige, at man først og fremmest er læser, før man kan gøre sig forhåbninger om at skrive noget, andre gider læse.

Det gælder såvel børn som voksne. Derfor blev jeg også ramt af den skinbarlige virkelighed, da jeg hjemme igen, åbnede lokalavisen og faldt over følgende overskrift, som fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig:

REKORDLAV LÆSELYST BLANDT DANSKE BØRN

Ifølge en ny internationale undersøgelse fra 65 lande og regioner (og 5.000 danske 4. klasseselever) er der i en gennemsnitlig dansk skoleklasse i dag kun en enkelt eller to, der sætter pris på at læse. Andelen er styrtdykket, og vi er på vej til at blive et litterært uland.

Nyheden, der også er blevet bragt af DR, varsler en ny fremtid. Jeg er blot i tvivl om hvilken. Men muligheden for at manipulere flere mennesker end nogensinde før indgår i den.

Faldet i læseevne og læselyst skyldes ikke kun indvandringen fra Stor-Mellemøsten. Faldet skyldes også, at danske børn simpelthen ikke længere er tiltrukket af tekst, bøger og litteratur, og at deres forældre, lærere og andre autoriteter ikke insisterer på, at bøger kan noget særligt, herunder træne de unge i koncentration, fordybelse og introspektion.

Velkommen hjem, sagde overskriften, som en karikatur af Grundtvigs 200 år gamle digt ”Langt høiere bjerge”: Ved jorden at blive, det tjener os bedst.

Hvad hjælper det, at nogle få læser og læser, hvis næste generation nøjes med billeder og lyd?

Ved jorden at krybe, det tjener os bedst.