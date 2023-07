Den socialistiske realismes sidste vidne

Allerede i slutningen af 1960’erne indser han, at væsentlige reformer af regimet er usandsynlige. Men Albaniens svar på Stalin, diktatoren Enver Hoxha, bryder med Moskva og har brug for en forfatter, der kan kaste glans over landets særlige isolation, og valget falder på Kadaré. Det er ikke et tilbud, men en snarere en djævlepagt. Diktatoren kan, hvis altså bogen ligger inden for den politisk acceptable norm, tilføre diktatoren og hans medvirkende hustru, Nexhmmije Hoxha, kulturel kapital; forfatteren kan på sin side opnå beskyttelse, måske også af sin familie.

Hvis Kadaré derimod skuffer dem, har de en i regimets øjne gyldig grund til at lade ham forsvinde, og sådan bliver det manuskript, der på engelsk hedder ”The Great Winter of Solitude”, til i en tåge af frygt og forventning.

Kadaré får adgang til hemmelige dokumenter vedrørende bruddet med Sovjet i 1960-1961, og han færdiggør arbejdet i løbet af 1971. Alt i romanen er sandt, bortset fra portrættet af Hoxha, har Kadaré siden noteret, hvorfor han da også efterfølgende er blevet kritiseret for at skrive den med ført hånd og give styret legitimitet. Det moralske dilemma er nemt at få øje på. Men hvad skulle forfatteren have gjort?

Kommunistpartiets top lod bogen udkomme i 1973 efter nogen tøven, for derpå, muligvis orkesteret af diktatorens hustru, at anklage den for at vanære proletariatets diktatur. Alene ordet ”ensomhed” i titlen var en hån mod lederens suverænitet. Kadaré blev kort efter indkaldt til en skueproces, hvor han indrømmede at have svigtet klassekampen.

Straffen var imidlertid mild, forvisning fra hovedstaden. Men Kadaré fortsatte med at skrive og portrætterede blandt andet Albaniens brud med Maos Kina mindre flatterende 15 år senere. Den bog var forbudt i fem år.

Ismail Kadaré var ikke dissident og forlod ikke Albanien førend 1990, hvor han flyttede til Paris. I den lange periode mellem 1945-1985, hvor Enver Hoxha og hans klike holdt landet i et jerngreb med ideologisk ensretning, overvågning, hemmeligt politik, likvideringer, skueprocesser, arbejdslejre og fængsler, var der ikke plads til dissens.

Men hans romaner, hvoraf flere er oversat til dansk, står og venter på nye læsere, blandt andet hovedværket ”Drømmenes palads” fra 1981. Det er en kafkask beretning, henlagt til osmannertiden, om en stat, der indsamler information om undersåtternes drømme, og en mand, der gør karriere i det uhyrlige palads, men ikke kan slippe ud.

Forfatteren bruger fortiden til at belyse nutiden og fortæller en evig historie om magt og fantasi, korrekthed og ukorrekthed – og illustrerer, hvor vigtigt det er at værne om kunstens frihed, selv når den er farlig. Hans bøger er befriende at gribe ud efter midt i en woketid.