Er vi trætte af at se Zelenskyjs grønne t-shirt og hans trætte ansigt udtale sig om behovet for flere militære donationer?

Mstyslav Chernov sagde i sit interview, at det jager ham, at han via filmmediet kun kan fortælle en brøkdel af de rædsler, der foregår hver dag i Ukraine. Filmen er hård at se på. Det skal være hårdt at se på. Vi skal turde ikke at se væk, turde se rædslerne i øjnene. Hvorfor? Fordi Ukraine kæmper for os og vores trygge hverdag med frihedsrettigheder, vi aldrig må tage for givet.

Grus har sneget sig ind i maskineriet, når Zelenskyy beder om hjælp i form af militær materiel til at bekæmpe Putins invasion. Zelenskyj farer og flyver rundt og beder den ene vestlige leder efter den anden om hjælp.

Og når han får et ja efter at have sagt ”droner, droner, droner,” ”F16, F16, F16” til Biden, Sunak og Danmark eller ”tanks, tanks, tanks” igen og igen – ja, så beder han om endnu mere. Sidst har vi hørt Ben Wallace sige, at Kyiv skulle vise større taknemmelighed og klaget over, at han, efter at have rejst elleve timer sidste år, fik stukket en indkøbsseddel i hånden med materiel, Ukraine havde brug for.