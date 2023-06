Øremærket barsel står i vejen for min frihed som kvinde

»Er dit barn født efter 2. august 2022?«

Sådan står der på min borger.dk.

Det er afgørende for, hvor meget frihed jeg har i forhold til barsel med min datter.

Der står ikke: “Hvad har din datter brug for?”, “Har du som mor brug for mere tid hjemme til at komme dig efter fødsel og kejsersnit?”, “Har familien råd til, at far tager barsel?”, “Hvordan vælger I at amme?”.