Ligestillingen er gået for langt

Det er den manipulerende og totalitære tankegang, der ligger bag ligestillingsminister Marie Bjerres kastrering af manden, når hun af såkaldt omsorg for tidens mænd vil rykke ved »et meget snævert kønsbegreb« om det at være mand. For ifølge ministeren sætter samfundets stærke maskuline kønsnormer en »spændetrøje for, hvordan man kan være en mand. Det er liberalt at udfordre de her normer, og det bliver vi nødt til, hvis vi gerne vil have frihed«.

Ministeren tager fejl. Afskaffelsen af normer, altså kønsforskelle, har ikke frihedens ånd, men har totalitære træk. Det er derfor tænketanken Mandag Morgen ud fra en undersøgelse kan fremlægge det sundhedstegn, at »20 pct. af alle mænd under 50 år mener, at ligestillingen mellem kønnene er gået for langt«, hvilket Gitte Seeberg forleden harmdirrende citerede i en klumme i JP.

Og ligestillingen er gået alt for langt, for påstanden om, at kvinder på alle tænkelige måder er præcis som mænd, har samme karaktertræk, kompetencer og interesser som mænd, er simpelthen en ideologisk løgn. Der er jo en grund til, at der sidder færre kvinder i bestyrelser og direktioner, færre kvinder på topposter i landets private virksomheder – måske ønsker vi ikke den form for arbejdsliv, måske prioriterer vi bare anderledes på grund af den medfødte forskel på de ligeværdige køn. Men sjovt nok insisterer ligestillingsideologerne på en skævvridning mellem kønnene og bilder sig ind, at kvinder på alle områder og hele tiden er i stand til at udfordre mænd. Samtidig med at kvinder på forunderlig vis er lidt bedre end mænd.