Ligestillingsminister går til angreb på manden

Hvis ellers Marie Bjerre ville danske mænd det godt, burde hun stille sig selv nogle helt andre spørgsmål. Hvorfor har så mange kvinder svært ved at identificere positive og distinkt maskuline karaktertræk? Hvis der er noget, mænd lider under, er det det endeløse syrebad på maskuline dyder, og den konstante mistænkeliggørelse af hankønnet. Det burde være selvindlysende for enhver, at unge mænd snarere end normstormeri har brug for positive og opbyggelige idealer for at være mand.

Det er ikke tilfældigt, at verdens pt. mest populære intellektuelle, Jordan Peterson, netop er fortaler for klassisk maskuline dyder. Han siger til de unge mænd, at de skal være stærke, ansvarlige og kompetente. Hjælpe andre. Være en klippe. Stå fast. Mænd, der hele livet har hørt på, hvor ligegyldige og latterlige de er, bliver endelig taget alvorligt.