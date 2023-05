MeToo kan mere end at afsløre pilfingre

Ordentlig opførsel på arbejdspladsen. Naturligvis. Men fremfor at droppe kram og tage alverdens forholdsregler i brug, så kunne man vel også blive bedre til at sige fra, et råd, der i sin tid slog komikeren Brian Mørks karriere hårdt tilbage. Man kunne blive bedre til at løse problemerne internt i stedet for i al offentlighed. Også selv om medierne slikker sig om munden ved tanken om at bringe historierne.

Det er en svær balance. Eller måske er det ikke så svært alligevel. At sætte pris på den opmærksomhed, der er kommet på adfærden mellem kønnene, og samtidig være opmærksom på, når anklagerne bliver hysteriske. Der findes dumme svin i skyhøje stillinger, og der findes mennesker, for hvem alting er hårdt, fordi de er pakket ind i vat.