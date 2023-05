- Jeg kan ikke ændre på det, men jeg giver en uforbeholden undskyldning for min ageren over for alle, skriver Morten Andersen på Facebook.

Han har været borgmester i kommunen siden 2010.

- Beslutningen kommer som følge af en episode til kommunens julefrokost fredag den 2. december sidste år, hvor borgmesteren kyssede en kvindelig medarbejder på dansegulvet, meddeler Nordfyns Kommune.

- Det har hele tiden været kommunens vurdering, at der ikke er tale om en krænkelsessag.

- Kommunens ledelse vil drage den nødvendige omsorg for den pågældende medarbejder set i lyset af den store opmærksomhed, som sagen må ventes at få såvel internt som eksternt, lyder det fra Nordfyns Kommune.