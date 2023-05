Lars Løkke Rasmussen (M) kan godt lide at spille libero. Som man ofte har hørt ham sige: Hvis kort og terræn ikke passer sammen, så følger man kortet. Som udenrigsminister har han et helt verdenskort at spille på. På den ene side ligger pladen fast, på den anden er den under forandring – i hvert fald når det gælder de pejlemærker, som Danmark