Det er dyrt og ubekvemt at tage konsekvensen af et dysfunktionelt system

Den overordnede konklusion i undersøgelsesrapporten var, at Helge Ingstads forlis skete som følge af en kombination af en række systemiske, organisatoriske, operative og tekniske faktorer. Ja, TS Sola havde forkerte lys tændt på dækket, hvilket virkede forvirrende, men det havde formentlig ikke været nok til at forårsage kollisionen, hvis ikke folkene på trafikcentralen samtidig havde mistet overblikket og undladt at advare fregatten om, at tankskibet var ved at lægge fra kaj.

Om bord på Helge Ingstad var en ung vagtchef lige mødt ind på broen og havde overtaget vagten klokken 04, og han var uheldigvis dårligt uddannet med deraf manglende kompetencer og kun begrænset erfaring. Samtidig medførte fregattens passive AIS, at tanskibet ikke klart kunne se, hvor hurtigt krigsskibet egentlig nærmede sig, og alt i alt betød det, at katastrofen endte med at være uundgåelig.

Helge Ingstad havde en værdi på 4,3 milliarder norske kroner, og selv om ingen menneskeliv gik tabt ved kollisionen, var forliset et hårdt slag for Sjøforsvaret. Der blev forsøgt rejst erstatningssag mod det spanske værft, men den norske anklagemyndighed valgte også at tiltale fregattens nu 33-årige vagtchef efter en paragraf i straffeloven med krav om 120 dages betinget fængsel. Efter en to måneder lang retssag afsagdes der så dom i sagen for nylig: Vagtchefen kendtes skyldig i at have forårsaget ulykken og idømtes 60 dages ubetinget fængsel.

Det er absurd, at en kompleks hændelse med systemiske svigt og fejl på mange planer i sidste ende reduceres til at være én mands skyld. Inden for Human Factors-forskningen i luftfarten siger man, at ”hvis styrtet ikke slår piloten ihjel, så gør undersøgelseskommissionen det som regel”.

Det er nemlig besværligt, dyrt og ubekvemt at tage konsekvensen af et dysfunktionelt system, hvor mange har fejlet og svigtet lidt på hver deres område. Derimod er det let at udpege en enkelt synder, som ender med at tage skraldet helt alene. ”Mere eller mindre alt, der kunne gå galt, gik galt,” sagde vagtchefens forsvarer under retssagen med en slet skjult reference til Murphy’s berømte lov. ”Tiltalte var blot en lille del af hændelsesforløbet.”

Her gik jeg ellers rundt og troede, at skibschefen i henhold til Søloven altid er ultimativt ansvarlig, også selv om han ikke selv er på broen – hvilket chefen for Helge Ingstad rent faktisk har forklaret under retssagen, at han selv mener, at han er. Eller at organisationen bag skibet har et ansvar for at uddanne vagtchefer så godt, at de er i stand til at føre en fregat til over fire milliarder kroner nogenlunde forsvarligt. Eller at en trafikcentral, hvis opgave det er at have styr på skibstrafikken i givent et område, ikke bør kunne miste overblikket. Men nu er ansvaret altså placeret.