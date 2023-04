Tænk, hvis den sidste dansker er født

Alligevel er det en krise, vi ikke gør noget for at forholde os til. Måske fordi, den for nogle virker fjern. Ikke desto mindre er Danmark sammen med mange andre vestlige lande i en situation, hvor fødselstallet er for lavt. Der er for får unge til at søge ind på uddannelserne allerede og derfor om ganske få år endnu færre sygeplejersker, ingeniører, pædagoger og elektrikere.

Men vi gør ikke noget. Regeringen har ingen familiepolitik. Der er ingen planer for at give børnefamilierne gode vilkår. Det bliver taget som en selvfølge, at vi kvinder vil bære og føde børn i al evighed. Vi får naturligvis ikke børn for samfundets skyld, men fordi vi har lyst til dem. Det er dog temmelig sigende, at netop det at føde børn ikke ses som et vigtigt bidrag.