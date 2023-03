Det sker der, når politik bliver til penge

Jeg har kun mødt Stephensen ganske få gange og kan forsikre, at han aldrig har bedt mig om at være nøgen, sådan som han efter sigende har krævet det af sine ansatte. Til gengæld var hans meninger altid skræddersyet til øjeblikket og den kreative klasses dominans i mediebilledet.

Værterne elskede ham, sikke han kunne tale om alt og især ingenting. Han havde både et stort hjerte og ledelseserfaring, sagde de, men glemte, at han især var god til at være led og bruge penge.

Eksklusionen af Lars Boje Mathiesen handler i den grad også om penge. En ikke helt lille rest af ondskab på 2,6 mio. kr. for at varetage en post, han allerede havde påtaget sig, foruden hans folketingsvederlag på over 65.000 kr. om måneden, eksklusive pension. En slat, skulle man mene. Men manden ville øjensynligt have mere og krævede, at yderligere 350.000 kr. skulle overføres fra partiet til hans egen private konto.

De ublu krav kom efter en længere tids uenighed om den politiske kurs, der allerede har sendt to folketingsmedlemmer i favnen på Dansk Folkeparti under Morten Messerschmidt, som pludselig er tilbage i dansk politik. Nye Borgerlige er derimod blevet gamle på rekordtid.

Det, der begyndte så godt – jeg var i hvert fald begejstret for pionerernes politiske tæft og deres private mod i de første år – ligger nu i aske.

Trods min respekt for Pernille Vermund, der har trukket et kæmpe læs, er hun ikke lykkedes med at løse et klassisk problem i alle organisationer, uanset om de politiske eller upolitiske: efterfølgerproblemet. Hvem tager over, når nr. et stopper? Selv velsmurte virksomheder kender til udfordringen med at finde en passende arvtager eller kronprins. Små frivillige foreninger afvikles, når de ikke kan finde bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og trænere eller nogen til at renovere klubhuset.

Problemet forstørres naturligvis af, at politik i dag bliver rundhåndet betalt af skatteyderne. Det er ikke kun magt, der kæmpes om på Christiansborg og i gruppeværelserne; det er også lønninger, som de folkevalgte næppe kunne have tjent uden for politik. Akkurat fordi så få orker at være en del af det medietransmitterede cirkus, politik er blevet til, tvinges partierne til at rekruttere fra de små og irriterende ungdomsafdelinger, hvor drenge og piger, der ikke er gode til andet, leger politikere.

Her står vi alle med et endnu større efterfølgerproblem: Hvem skal tage over, når de nuværende politikere går på pension? Hvordan bryder vi den onde spiral? Hvordan får vi ledere, vi kan stole på, når de alle har det til fælles, at de desværre også er mennesker?