Bliver min datter bremset af kvoter?

Der er brug for kamp for ligestilling i Danmark. Men at indføre kvoter og optællinger baseret på køn er så helt hen i vejret misforstået, at jeg gruer for fremtidens kvinder.

For jo flere kvoter, vi sætter op i samfundet, jo flere steder bliver lille Leonora vurderet på sit køn før sine evner.

Jo flere steder, vil det være vigtigere at hun er kvinde end at hun er dygtig.

Frem for fair og lige konkurrence alle mennesker i mellem er vi ved at lave to samfund, to konkurrencer hvor mænd og kvinder deles op og aldrig sammenlignes med hinanden.

Hvis der skal findes 10 mennesker til en arbejdsplads, skal de 5 være kvinder og de 5 være mænd. Så deles alle ansøgere op i køn, og derefter vælger man de 5 bedste kvinder og de 5 bedste mænd. Men hvad nu, hvis kvinde nr. 6 er mere kvalificeret til jobbet end mand nr. 5? Så bliver hun valgt fra, alene fordi hun er kvinde.