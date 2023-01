Tiden er løbet fra Noma

Det er ikke småting, køkkenarbejderne på Noma skal stå model til. Skæve arbejdstider, en behandling, som var de ikketænkende amøber, fysisk og psykisk overgreb, dårlig betaling mv.

I filmen ”The Menu” står det klart, at kejseren jo ikke har noget tøj på, forstået på den måde, at en af gæsterne, en kvinde, der ikke tilhører den ene procent af befolkningen, der har råd til at spise på en fancy michelinrestaurant, fortæller mesterkokken, at hans mad er kedelig, og at hun hellere vil have en cheeseburger.

Måske er det tid til at bryde restauranter ned i stedet for de mennesker, der arbejder på dem? Og måske er det tid til, at vi gæster træffer valg, der ikke viser, hvor sofistikeret avantgardespisende vi er, men står op for folk, der har arbejdsforhold, vi aldrig selv ville acceptere at arbejde under?