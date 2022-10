»I denne fjendske zone forgår min anemone.« De ord kunne finde anvendelse i den aktuelle demokratidebat. Og de ord satte han på sin frygt i 1943, præsten, dramatikeren og den tidligere Jyllands-Posten-skribent Kaj Munk. Hans ikoniske nationaldigt, ”Den blaa anemone”, er der grund til at genlæse i dag, hvor både den nære og fjerne verden på ny synes fjendsk og frossen. Når Bornholm ikke blot er destination for softice og amatørkeramikere, men også mål for fjendtlige undervandsangreb i geopolitisk rørte vande. Når storrumskontoret forvandles til kølerum, mens frugtordninger og firmafester spares væk. Når Putin taler om sine atomvåben, som om han havde fingeren på aftrækkeren allerede. Så tænk på anemonen.