Et nødvendigt skridt for et mere sikkert Europa: Ukraine skal med i Nato

Forrige weekend stod den russiske diktator, Vladimir Putin, over for den alvorligste trussel mod sit regime, siden han kom til magten. Wagner-lederen Jevgenij Prigozjins mytteri blotlagde store kløfter i Ruslands militærapparat og en frustration over, hvordan krigen i Ukraine skrider frem. Det afslørede en grundlæggende sandhed om diktatorer