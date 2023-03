Brasilien træder ud af Bolsonaros skygge

Med stormløbet på kongressen, præsidentpaladset og højesteret i januar fik Brasiliens nyvalgte præsident Lula en både kaotisk og ildevarslende start på sin tredje præsidentperiode. For den yderste højrefløj var angrebet ikke blot en anledning til at udvise foragt for Lulas valgsejr såvel som for kongressen og højesteret, der bakkede op