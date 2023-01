Dette er et internationalt debatindlæg: Jyllands-Posten har sammensat et korps af kommentatorer, der debatterer og analyserer verden omkring os.

24/01/2023 KL. 11:10

Vestlige ledere er for tøvende – og har været det gennem hele krigen i Ukraine af frygt for Rusland

Lige nu risikerer Tysklands handlinger at underminere den demokratiske verdens enighed om Ukraine. At vise tøven over for Putin vil kun forlænge konflikten.