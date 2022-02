Ukrainekrisen udvikler sig næppe til storkrig: Putin har brug for påskud til at neddrosle trusler

Det er umuligt at gætte på, hvad der sker bare få dage frem. Alligevel vover jeg pelsen: Putins Rusland har utvivlsomt både færdige planer for og militær styrke til at helt eller delvist at erobre Ukraine, og han ved, at dét ikke vil udløse krig med Nato: Vestens svar vil ”kun” være at iværksætte de hidtil mest barske økonomiske sanktioner … og en lang, ny kold krig. Men militære angrebsplaner er ikke det samme som at beslutte angrebet.